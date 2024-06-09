إبراهيم حسن: تركيزنا بالكامل على مباراة غينيا بيساو

ياسر رشاد - القاهرة - كشف إبراهيم حسن، مدير المنتخب المصري، السر وراء الدفع بمحمد الشناوي، حارس مرمى منتخب مصر والنادي الأهلي، في حراسة مرمى الفراعنة أمام بوركينا فاسو، في الحولة الثالثة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026، على حساب مصطفى شوبير، وذلك رغم غياب الشناوي عن المشاركة في المباريات منذ ما يقارب 5 أشهر.

وأكد إبراهيم حسن أن مشاركة محمد الشناوي أساسيًا أمام بوركينا فاسو تحسب للمنتخب بعد عدم مشاركته في أي مباراة منذ الإصابة مع منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية الماضية.

وأوضح مدير المنتخب أن الوضع للاعب أو حارس له اسم كبير ولكنه ابتعد عن المباريات وتملك الثقة في إمكانياته بالعودة وهو ما حدث مع الشناوي، فهو الحارس صاحب الخبرات والذي يأتي لمكانه وهو ما حدث مع تيبو كورتوا، مع ريال مدريد.

أكد إبراهيم حسن، مدير منتخب مصر عدم وجود أي أزمات مع إمام عاشور، لاعب الفريق الأول بالنادي الأهلي، في ظل تردد الأنباء عن غضبه بعد استبداله في مباراة الفراعنة أمام بوركينا فاسو.

وأضاف: "إمام عاشور شعر بآلام في العضلة الضامة عند استبداله، وغضب من ذلك، وإن شاء الله لن تؤثر عليه، سيخضع لتدريبات تأهيلية واستشفائية وسيكون جاهزًا لمباراة غينيا بيساو القادمة".

وتابع: "لا يوجد غضب من إمام عاشور، لأول مرة أسمع ذلك، لا تقلقوا، روح اللاعبين فوق الوصف، كل حاجة تمام، اللاعبون يتعاونون معنا، والجميع يتسابق كي يكون متواجدًا في الفريق".

وبسؤاله هل تم احتواء لقطة إمام عاشور مع طارق سليمان المدرب المساعد؟، أجاب: "اللاعب وهو خارج من الملعب لم يره وكان قلقًا من الإصابة، وجلست معه أنا وحسام وتحدثنا معه".

وتابع: "إمام عاشور أبلغنا أنه لم يقصد الإساءة لطارق سليمان ولم يكن حزينًا من شيء، وشاهدت الفيديو أكثر من مرة والحركة غير مقصودة بالمرة".

واستطرد: "تريزيجيه شخصية جميلة جدًا ويتعامل بطيبة وفطرة ولاعب مقاتل، وهو مؤثر مثل محمد صلاح وزيزو ومصطفى محمد، وكذلك أحمد سيد زيزو مؤثر جدًا ومعدل الجري كان كثير جدًا، وأدى دوره وكان حاصل على أدوار مثل باقي اللاعبين".

وأكمل: "سعداء بالفوز على بوركينا فاسو، وهو منتخب قوي للغاية وأقوى منافسينا في المجموعة، ولقد نجحنا في تحقيق 3 نقاط في غاية الأهمية.. قدمنا مستوى جيد في المباراة، وتحكمنا في المباراة".

واستطرد: "لا يوجد أي شيء في علاقتنا مع محمد صلاح، كان هناك من يحاول افتعال الأزمات بيننا، لكنه لاعب ذكي للغاية، ويتعاون بطريقة غير عادية، ويعمل باحترافية، ويفهم كيف نفكر وكيف يفكر زملائه".

وأتم إبراهيم حسن تصريحاته قائلًا: "صلاح صاحب عقلية محترمة للغاية، أنا لا أجامل أحد، هو ذكي جدًا، وعقليته محترمة، ومتعاون للغاية، ويساعدنا كثيرًا، وأنا وحسام حسن سعداء بتواجده في المنتخب وأنه قائد للفريق".