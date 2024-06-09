عامر حسين: اللوائح واضحة وفي ناس "بتحب اللقطة "

ياسر رشاد - القاهرة - أكد عامر حسين عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة أن موعد انتهاء الموسم الكروي كان في نهاية شهر يوليو ثم جاءت بعد ذلك التعديلات من الاتحاد الافريقي ثم مشاركة الاهلي في كاس العالم للأندية وايضا طلب فيتوريا تأجيل مباراة الأهلي لأنهم كانوا مرهقين .وكشف عامر حسين في تصريحات خاصة لبرنامج الكابتن عبر قناة dmc أنه طبقا للائحة سيتم الاختيار الأندية المشاركة في افريقيا هو ترتيب الدور الأول واضاف أن الشروط معروفة للجميع والمواجهات المباشرة هي التي تتحكم في الاختيار وبالتالي فهناك ناس بتحب اللقطة وتلف في القنوات ومن ثم فطبقا للائحة فالمصري أحق من انبي .

ووجه رسالة لمن يتحدثون قائلا " هو انت بتلعب في الدوري ومش عارف اللوائح وحتي لو علي المواجهتين فالمصري أحق لانه كسب لقاء وتعادل في اخر .

وأكد أن ايمن الشريعي رئيس انبي يقوم بأحاديث في وجود اغراض خاصة وأزمات خاصة قديمة منذ سنتين ويتحدث دون دراية باللوائح

واختتم تصريحاته بأن الحال لن ينصلح الا بموسم استثنائي وأن الأندية قبل ذلك كانت ترفض ولكن الأوضاع الآن تغيرت والرابطة تقوم بهذا الوضع حاليا مع الأندية وهناك تجاوب كبير