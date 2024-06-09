ميدو: لو كان صالح سليم موجودا لرفض إمام عاشور.. والقيعي يرد عليه

ياسر رشاد - القاهرة - أنتقد أحمد حسام ميدو نجم الزمالك السابق النادي الأهلي بسبب التعاقد مع إمام عاشور المنضم حديثا لصفوف المارد الأحمر على الرغم من إساءته لرموز القلعة الحمراء.

قال ‏ميدو في تصريحات تلفزيونية عبر برنامج الكورة مع فايق : دائمًا نشيد بأبناء الأهلي أنهم استطاعوا أن يحافظوا على مبادئهم بالشكل الصحيح الذين يرونه، لكن هناك بعض المواقف الذي إذا تخليت عنها فهذا بمثابة تخلي عن المبادئ.

وتابع: مثل انضمام بعض اللاعبين للأهلي مؤخرًا أنا متأكد لو كان صالح سليم موجودا، ما كان سيرضى بأن ينضم إمام عاشور بعدما سب رموز النادي الأهلي ولا ينال شرف ارتداء القميص الأحمر.

رد القيعي:

رد القيعي على تصريحات ميدو قائلا: انا مسؤول عن تصرفات ابني اللي انا مربيه، لكن لما يبقى شخص جاي من ثقافة أخرى افرزت خطأ كبير ، إمام عاشور اخطأ لان المناخ اللي كان فيه يسمح بهذا.

وواصل: لكن هو ندم على ذلك واعتذر اكتر من مرة، وهو اللي جالك وكان في مشوار احتراف، يحاسب منذ دخوله الاهلي بقيمنا احنا بقى.

وأشار إلى أن إمام عاشور لاعب الأهلي أفضل صفقة أبرمها المارد الأحمر من صفوف نادي الزمالك.