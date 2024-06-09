القيعي: مباءئ الاهلي تطبق على إمام عاشور والأحمر مظلوم تحكيميًا وشعبيتنا الأعلى

علق عدلي القيعي رئيس شركة الكرة بالنادي الاهلي، على التعاقد مع إمام عاشور، وعن ما يتردد أن الأحمر يتم تدعيمه عكس الزمالك.

وقال القيعي في برنامج الكورة مع فايق على قناة “mbc مصر:” لا أحب نغمة أن دائمًا الاهلي مدعوم والزمالك مظلوم، أنا أعمل بشكل صحيح ولا أتأثر بشىء آخر هذا ما أؤمن به”.

وتابع:” الناس يتحدثون لماذا لا يحصل الزمالك على عقود رعاية مثل الاهلي، إذا لمائا لا يحصل الإسماعيلي على رعاية مثل الزمالك؟”.

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وتحدث عن التحكيم فقال:” عندي سؤال واحد فقط، رئيس لجنة الحكام خرج على الهواء وقال أنا (جبتله الحكم إللي بيحبه) (يقصد بطولة كأس مصر بين الزمالك وسموحة)، الاهلي بالتأكيد تعرض تاريخيًا لـ للظلم كثيرًا”.

ورد على انضمام إمام عاشور للاهلي: ” اللاعب أعتذر أكثر من مرة، ومن حقي أن أحاسبه منذ بدأ اللعب معنا وفق مبادىء النادي، هو كان في مناخ لا يتم معاقبته من قبل، ولكن في الاهلي كل شىء مختلف”.

واختتم:” هناك إحصائية من مركز بصيرة على 50 مليون مشجع في مصر 75% منهم طلعو أهلاوية ولسه في ناس بتسأل ليه الأهلي أكثر عقود رعاية؟”.