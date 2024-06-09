ميدو يسخر من ظهور لاعبي الاهلي تليفزيونيًا وينتقد إدارة الخطيب بسبب عاشور

سخر أحمد حسام ميدو، نجم منتخب مصر ونادي الزمالك السابق، من لاعبي الاهلي، واللقاءات التليفزيونية التي يجرونها، ووجه نقدًا لرئيس القلعة الحمراء الخطيب.

وقال أحمد حسام ميدو في برنامج الكورة مع فايق على قناة “mbc مصر:” لاعبي الاهلي هم من يستحوذوا على الظهور في البرامج الفضائية وأيضًا في الإعلانات، من أجل تسديد الغرامات الموقعة عليهم”.

وتابع حديثه:” في عهد الكابت صالح سليم رئيس النادي الاهلي السابق، كنا نتمنى أن نكون مثله، وبعد وفاته وحتى الآن تتغنى الناس بمواقفه ومبادئه وهذا بالنسبة لي هو قمة النجاح”.

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وواصل منتقدًا رئيس الاهلي محمود الخطيب:” يوجد لاعبين انضموا لـ الاهلي لو الكابتن صالح سليم كان عايش لن ينالوا شرف دخول النادي”.

واختتم:” بعدما سب إمام عاشور جماهير الاهلي وأهان رموزه، لم يكن يصح أن ينال شرف ارتداء القميص الاحمر”.