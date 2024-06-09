ملف رياضة الخليج 365.. تصريحات نجم الزمالك.. وفوز الأهلي وديا.. وموعد عودة مباريات الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

قدم موقع "الخليج 365" أمس السبت، العديد من الموضوعات المهمة، أبرزها اقتراب الأهلي من التعاقد مع الجزائري زين الدين بالعيد، وتصريحات مصطفى شلبي وفوز الأهلي وديا، وموعد عودة مباريات الدوري المصري.

ونستعرض لكم فيما يلي أهم أخبار الخليج 365 أمس السبت.

تصفيات مؤهلة لكأس العالم.. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

يشهد اليوم الأحد 9 يونيو 2024، العديد من المباريات المهمة في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026، بجانب المباريات الودية الدولية. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

أول منتخب يصل ألمانيا لخوض دوري أمم أوروبا "يورو 2024"

شهد اليوم السبت وصول منتخب ألبانيا، كأول المنتخبات المشاركة في كأس أمم أوروبا "يورو 2024 المقامة في ألمانيا. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

الأهلي يفوز على النجوم 1-0 وديا

انتهت مباراة الأهلي وفريق النجوم التي أقيمت اليوم السبت، ضمن اللقاءات الودية استعدادا لعودة الدوري المصري. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

نهائي دوري السوبر لكرة السلة..تعرف على موعد مباراة الأهلي والاتحاد والقنوات الناقلة

يستعد الفريق الأول لكرة السلة بالنادي الأهلي لملاقاة نظيره الاتحاد السكندري اليوم، في ثاني مباريات نهائي دوري السوبر لكرة السلة رجال، والذي يقام بنظام "Best Of 5".(لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

"بعد أنباء اقترابه من المارد الأحمر".. من هو يحيى عطية الله صفقة الأهلي المنتظرة؟

كشفت العديد من التقارير الصحفية خلال الفترة الماضية، وجود مفاوضات من قبل النادي الأهلي للتعاقد مع الظهير الأيسر المغربي يحيى عطية الله لاعب فريق سوتشي الروسي. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

موعد عودة مباريات الدوري المصري الممتاز

يتوقف الآن الدوري المصري الممتاز، بسبب خوض منتخب مصر التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

مصطفى شلبي: "اخترت الزمالك بدلا من الأهلي بعد صلاة استخارة.. وإمام كان أفضل معنا"

أكد مصطفى شلبي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تلقيه عرضا من النادي الأهلي قيمته المالية أعلى مما حصل عليه من الأبيض، مشيرا إلى أنه اختار الزمالك عقب صلاة استخارة. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

"رفع العرض لمليون دولار".. الأهلي يقترب من ضم مدافع أجنبي

كشف مصدر مسؤول بالنادي الأهلي عن اقترابهم من إتمام صفقة لتدعيم خط دفاع الفريق خلال الانتقالات الصيفية. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

نتائج مباريات التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026 اليوم

اختتم أمس السبت 8 يوليو 2024، الجولة الثالثة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2024. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

إحداهما مجانية..القنوات الناقلة لمباراة مصر وغينيا بيساو في تصفيات كأس العالم 2026

يلاقي منتخب مصر منافسه غينيا بيساو ضمن مواجهات الجولة الرابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)