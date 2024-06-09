شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يواصل اختبارات الناشئين بمحافظات الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتواصل اختبارات الأهلي للناشئين بمحافظات الجمهورية اليوم، الأحد، والتي بدأت فى محافظتى الشرقية والغربية، وتقام بداية من اليوم فى السويس (9 يونيو) والإسكندرية (12 يونيو).

واختتمت اختبارات الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلى الأحد الماضى بمحافظة القاهرة، بعدما استمرت لمدة 9 أيام على ملاعب أكاديمية الأهلي بفرع النادي بمدينة نصر.

وشهدت اختبارات الناشئين بالأهلي هذا العام إقبالًا كثيفًا من المتقدمين لخوض الاختبارات والتي اشتملت على مواليد من عام 2008 وحتى عام 2019.

ومن المقرر أن تقام التصفيات النهائية لاختبارات الناشئين بالقاهرة فى شهر يوليو المقبل.