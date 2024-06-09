الامارات | «أبطال آسيا للسلة» تدشن النسخة الأولى في دبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنطلق اليوم، في دبي، النسخة الأولى لدوري أبطال آسيا لكرة السلة، بإقامة ثلاث مباريات في افتتاح دور المجموعات، وتقام المنافسات في صالة نادي شباب الأهلي في الممزر، وتمتد حتى 15 الجاري. ويحصل بطل المسابقة على البطاقة الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم للقارات.

وتستهل أولى المباريات في الساعة 12:30 ظهراً بلقاء يجمع «هيروشيما دراغونفلايز» الياباني، مع فريق «بيليتا جايا» الإندونيسي، ثم تقام بعدها الساعة 3:30 ظهراً مباراة بطل كوريا «كي سي سي إيغيس» أمام «غورغان» الإيراني. ويسدل الستار عن اليوم الأول في 6:30 مساءً بمواجهة تجمع بين بطل الصين «لياونينغ فلاينغ» ضد الرياضي اللبناني المتوّج بطلاً لدوري «سوبر غرب - آسيا».

في المقابل، يخوض شباب الأهلي أولى مبارياته غداً، وذلك حين يواجه بطل السلة الماليزي «إن إس ماتريكس».

وتشارك في البطولة ثمانية فرق مقسمة على مجموعتين، إذ تضم الأولى: شباب الأهلي والرياضي اللبناني و«لياونينغ فلاينغ» و«إن إس ماتريكس»، فيما تضم المجموعة الثانية: «هيروشيما» و«بيليتا جايا» و«كي سي سي إيغيس» و«غورغان».

وبحسب جدول البطولة، يختتم دور المجموعات يوم 12 الجاري، ويتأهل أول وثاني كل مجموعة إلى نصف النهائي الذي يقام 14 الجاري، وعلى إثره يتحدد طرفا النهائي يوم 15 الجاري.

• بطل دوري أبطال آسيا للسلة يحصل على بطاقة المشاركة في كأس العالم للقارات.