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ميتروفيتش يتخطى جيرو في قائمة أفضل الهدافين الدوليين

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ياسر رشاد - القاهرة - تمكن النجم الدولي الصربي ألكسندر ميتروفيتش لاعب فريق الهلال السعودي من تخطي رقم جيرو في قائمة أفضل الهدافين الدوليين في تاريخ كرة القدم.

وأرفع ميتروفيتش رصيده إلى 58 هدفًا ليتخطى رقم جيرو برصيد 57 هدف ليصبح من بين أعلى 14 هداف دولي بتاريخ المنتخبات الأوروبية

ميتروفيتش الهداف التاريخي لمنتخب صربيا 

أصبح النجم الدولي الصربي ألكسندر ميتروفيتش الهداف التاريخي لمنتخب صربيا بعد الهدف الذي سجله في شباك السويد بالمباراة الودية الدولية التي أقيمت بينهما مساء أمس السبت.

وسجل ميتروفيتش 58 هدف خلال 91 مباراة خاضها بقميص منتخب بلاده، ويعد ميترو لاعب فريق الهلال السعودي من أفضل المهاجمين على مستوى العالم في الوقت الحالي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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