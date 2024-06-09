ميدو:معايير الكاف أتعملت على مقاس الأهلي في ملف نادي القرن

ياسر رشاد - القاهرة - أكد أحمد حسام ميدو نجم الزمالك السابق أن الأبيض تعرض للظلم بعد عدم حصوله على لقب نادي القرن رغم تتويجه بالبطولات القارية أكثر من الأهلي الذي حصل على لقب نادي القرن.

قال احمد حسام ميدو عبر برنامج الكورة مع فايق على قناة ام بي سي مصر: نادي الزمالك اتظلم في ملف نادي القرن واللوائح اتفصلت على مقاس الاهلي، ورئيس الكاف وقتها عيسى حياتو خرج من الاتحاد الافريقي بتهم قضايا فساد.

وتابع: أنا لو مكان مسؤولين الزمالك حاليا استغل النقطه دي لأخذ حق الزمالك في اللقب لانه الأهلي استفاد منه تسويقيا ورئيس الكاف متهم بالفساد.

وواصل: من حق الزملكاوية استنادًا على فساد عيسى حياتو الذي كان صاحب القرار في وضع المعايير في لقب نادي القرن، أن يتم فتح القضية مرة أخرى في الاتحاد الدولي، وهذا دور الكابتن حسين لبيب.

