موعد عودة نيمار لتدريبات الهلال الجماعية

ياسر رشاد - القاهرة - كشف مصدر مقرب من نادي الهلال موعد عودة النجم البرازيلي نيمار جونيور للمشاركة في تدريبات الفريق الجماعية بعد الإصابة القوية التي تعرض لها في الموسم المنقضي وحرمته من المشاركة مع الفريق لفترة طويلة.

وأكد المصدر أنه بحسب الخطة العلاجية الموضوعة حاليًا ستكون عودة نيمار للتمارين الجماعية للهلال ستكون في منتصف شهر أغسطس المقبل.

وأضاف المصدر أن جيسوس طلب من الجهاز الطبي عدم الاستعجال في عودة اللاعب ومنحه الوقت الكافي للتعافي والتقوية والوصول إلى أفضل درجات الجاهزية قبل المشاركة.

في سياق أخر طلب مدرب الهلال جورجي جيسوس طلب من إدارة النادي استمرار محمد الشلهوب في الجهاز الفني المساعد له، وذلك لدوره البارز والفعال مع الفريق خلال الفترة الأخيرة.