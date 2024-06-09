حسام أشرف يحافظ على صدارة هدافى الدوري قبل خوض مؤجلات الجولة الـ"11"

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القاهرة - سامية سيد - يواصل حسام أشرف، مهاجم فريق بلدية المحلة، انفراده بصدارة ترتيب الدورى المصرى الممتاز "دورى Nile" قبل خوض المباريات المؤجلة من الأسبوع الحادى عشر للمسابقة.



وبات حسام أشرف مهاجم الزمالك المعار إلى فريق بلدية المحلة أول العائدين للقلعة البيضاء فى الصيف المقبل، خاصة بعد تقديمه مستوى جيد خطف به البساط من تحت أقدام مهاجمين كبار فى الدورى وتسجيله 12 هدف تصدر بهم جدول ترتيب الهدافين.



1- حسام أشرف، بلدية المحلة، 12 هدفا

2- مابولولو، الاتحاد السكندري، 10 أهداف

3_ ياو أنور، البنك الاهلى ، 9 أهداف

4- أحمد بلحاج، سيراميكا ، 8 أهداف

5- مصطفى عبد الرؤوف زيكو، زد اف سي، 8 أهداف

تتوقف مسابقة الدوري بسبب الاجندة الدولية بينما تستأنف يومى الخميس والجمعة المقبلين بخوض المباريات المؤجلة من الأسبوع الحادى عشر للمسابقة.



ويستعد منتخب مصر لخوض مباراة غينيا بيساو ضمن منافسات الجولة الرابعة في تصفيات كأس العالم 2026 بعد الفوز على بوركينا فاسو بهدفين مقابل هدف في الجولة الثالثة للتصفيات.



حسام حسن المدير الفني للمنتخب المصري ضم 10 لاعبين من الأهلي وهم: محمد الشناوي ومصطفي شوبير ومحمد هاني وأكرم توفيق ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم ومروان عطية وإمام عاشور وأحمد نبيل كوكا، واستدعى 4 لاعبين من الزمالك هم: محمد عواد وأحمد سيد زيزو وأحمد فتوح وناصر ماهر وضم ثلاثة لاعبين من بيراميدز هم مصطفي فتحي ومحمد حمدي وإبراهيم عادل.

مواعيد المباريات المؤجلة فى الدوري المصري

الخميس 13 يونيو

بيراميدز& سموحة..7 مساء

مودرن فيوتشر & الجونة..7 مساء



الجمعة 14 يونيو

سيراميكا & الزمالك..7 مساء

الاهلى & فاركو..7 مساء

القناة الناقلة لمباريات الدوري المصري

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات الدوري المصري ويسبقها استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.