شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهارده.. محمود الجوهري يقود الأهلى للتتويج بالدوري الـ20 بتاريخه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق الاهلى فوزاً على السويس بهدف دون رد ليحسم تتويجه بطلا للدوري المصري في مثل هذا اليوم 9 يونيو 1986. سجل هدف الأهلى الصاعد محمد السيد فى الدقيقة "15" من عمر المباراة فى المباراة المؤجلة من الأسبوع الثامن عشر للمسابقة، ليرفع الأهلى رصيده إلى "33" نقطة دون هزيمة، ويتسع الفارق مع غريمه الزمالك إلى "9" نقاط كاملة، ولا يزال للزمالك أربع مباريات غير كافية لتعويض فارق النقاط.

ويحقق الأهلى لقب الدورى للمرة رقم "20" فى تاريخه، والثانية على التوالى، والوحيد تحت قيادة الجنرال محمود الجوهرى الذى تولى تدريب الأهلى فى الفترة من "1982 حتى 1984" وحقق خلالها ثلاثة ألقاب خلت من لقب الدورى، ليرفع عدد ألقابه مع الأهلى إلى "6" ألقاب.

وكان الفريق فى هذا الموسم يضم العديد من الخبرات المختلفة أمثال مصطفى عبده "كابتن الفريق"، محمود الخطيب "نجم النجوم"، ثابت البطل "الحارس الدولى"، محمد عامر، ماهر همام، محمود صالح، خالد جاد الله، زكريا ناصف، رمضان السيد، مدحت رمضان"، ومعهم من النجوم الدوليين الذين توجوا بلقب بطولة أمم أفريقيا فى مارس بالقاهرة أمثال طاهر أبوزيد نجم المنتخب، علاء ميهوب، مجدى عبد الغنى، ربيع ياسين، أحمد شوبير" ومعهم من الجيل المتوج بكأس مصر الشهير "1985" كل من " حسام حسن، طارق خليل، محمد السيد، محمد سعد، بدر رجب، علاء عبد الصادق، شمس حامد، عاطف القبانى"، ومعهم كل من أيمن شوقى، ضياء السيد، أسامة عرابى، حمدى أبو راضى، محمد حشيش.

بينما حجبت الإصابة إكرامى الشحات من المشاركة، وكذلك حسام البدرى، وشريف عبد المنعم.

وتُوج المارد الأحمر بـ43 بطولة دورى عام، و39 لقبا ببطولة كأس مصر، 13 لقب سوبر محلى، 7 ألقاب بطولة السلطان حسين، 16 لقب دورى منطقة القاهرة، لقب واحد كأس الجمهورية العربية المتحدة، لقب واحد من كأس الاتحاد المصرى.

ونجح الأهلى فى الفوز بكأس الكؤوس الأفريقية 4 مرات أعوام 1984 و1985 و1986 و1993، وتوج النادى الأهلى بـ12 لقبا لدورى الأبطال الأفريقى (1982 – 1987 – 2001- 2005 – 2006 – 2008 – 2012 – 2013 – 2020- 2021 – 2023 – 2024)

وحقق المارد الأحمر الكونفدرالية مرة واحدة عام 2014، وتوج بالسوبر الأفريقى 8 مرات أعوام 2002 و2006 و2007 و2009 و2013 و2014 و2020 و2021، وحقق لقب وحيد بكاس الأفرو آسيوية عام 1998، ليتوج المارد الأحمر بـ26 لقبا قاريا حتى الآن.

وعلى مدار تاريخه الطويل جمع النادى الأهلى بين بطولتى الدورى والكأس 18 مرة، كان أولها فى موسم "1948-1949" أول موسم تقام فيه مسابقة الدورى، الذى توج به المارد الأحمر، ونجح أيضا فى الفوز بلقب كأس مصر على حساب الزمالك "فاروق أنذاك" فى الوقت الإضافى "3-1".