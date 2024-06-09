لاعب غينيا السابق : مصر تمتلك الأفضلية التاريخية علينا .. ونتسلح بالمحترفين

ياسر رشاد - القاهرة - تحدث بوكوندجي كان نجم فريق نانت الفرنسي ومنتخب غينيا بيساو السابق ، ن مواجهة منتخب بلاده المقبلة أمام المنتخب الوطني بتصفيات كأس العالم ٢٠٢٦.

وقال خلال تصريحات لبرنامج رقم 10 مع الإعلامي كريم رمزي بالقناة الأولى:

منتخب مصر فريق قوي وخطير ومنظم واللاعبين المصريين يمتلكون وعيا تكتيكيا يعادلون بها اللاعبين في اوروبا

المباراة ستكون صعبة على غينيا بيساو لكن لم يعد هناك فريق صغير في افريقيا وبطولة امم افريقيا الاخيرة خير دليل على ذلك

منتخب مصر يمتلك محترفين جيدين على رأسهم محمد صلاح ومحمود حسن تريزيجيه وقادرين على صنع الفارق في اي وقت

منتخب غينيا بيساو سيحاول تقديم مباراة قوية أمام مصر وسنبذل قصارى جهدنا .. والمباراة ستكون صعبة على المنتخبين لكن ستكون هناك افضلية لمصر بحكم التاريخ والامكانيات

منتخب غينيا بيساو يمتلك لاعبين محترفين جيدين محترفين في الدوري الفرنسي والبرتغالي وقادرين على التعامل مع المباريات الصعبة .. ونمتلك بالدي لاعب ليون الفرنسي وهو لاعب رائع ويبقى النجم الاول لمنتخب غينيا بيساو