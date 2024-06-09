شكرا لقرائتكم خبر عن جلسات مكثفة فى المنتخب لتصحيح الأخطاء قبل مواجهة غينيا بيساو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني، خلال اليومين الماضيين علي تصحيح الأخطاء التي وقع فيها اللاعبون خلال مباراة بوركينا فاسو الأخيرة والتي تسببت في استقبال شباك الفريق هدفا في الشوط الثاني لينتهي اللقاء 2/1.

ويستعد منتخب مصر لمباراته المرتقبة أمام غينيا بيساو علي ملعب استاد "24 سبتمبر"، فى تمام السابعة مساء غد الاثنين بتوقيت القاهرة.

ويتصدر منتخب مصر المجموعة الأولى بتصفيات كأس العالم برصيد 9 نقاط، وكان المنتخب الوطني تمكن من تحقيق الفوز في أول جولتين بالتصفيات، على حساب منتخب جيبوتي في الجولة الأولى بستة أهداف دون مقابل، والفوز على سيراليون في الجولة الثانية بهدفين دون مقابل، قبل الفوز على بوركينا فاسو باستاد القاهرة.

بينما يحتل منتخب غينيا بيساو المركز الثانى فى المجموعة برصيد 5 نقاط، حيث حقق منتخب غينيا بيساو الفوز في الجولة الثانية للتصفيات الإفريقية على حساب جيبوتي بنتيجة 1-0 خارج الأرض بينما تعادل في الجولة الأولى مع بوركينا فاسو خارج الأرض أيضًا بهدف لكليهما وتعادل فى الجولة الثالثة على أرضه مع اثيوبيا سلبيا.

ويلعب منتخب مصر في المجموعة الأولى بجوار كل من بوركينا فاسو وسيراليون وجيبوتي وغينيا بيساو وإثيوبيا.