شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يواجه بروكسى ودياً اليوم استعداداً لإنبى فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق الاسماعيلى بقيادة إيهاب جلال فى السابعة مساء اليوم، الأحد، مباراة ودية مع بروكسى باستاد الإسماعيلية، استعداداً لمواجهة انبى على أن يواجه زد الثلاثاء بالقاهرة.



وحرص الجهاز الإداري للفريق على تنظيم سلسلة من المباريات الودية خلال فترة التوقف الحالية، للحفاظ على جاهزية اللاعبين قبل استئناف مسابقتي الدوري وكأس مصر.

ويستعد الإسماعيلى لمواجهة إنبى فى السابعة مساء الاثنين 17 يونيو الجاري باستاد الإسماعيلية، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري المصري.



ويحتل الإسماعيلى المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 26 نقطة بعدما لعب 25 مباراة حقق 6 انتصارات وتعادل في 9 لقاءات وخسر 10 مباريات وسجل لاعبيه 25 هدف وتلقت شباكه 29 هدف.



وشهد آخر ظهور للإسماعيلى بالدوري التعادل مع البنك الأهلى بهدفين لكل فريق، فيما حقق الدراويش انتصاراً بهدفين مقابل هدف على فريق القناة في دور الـ"32" لبطولة كأس مصر.



ويعكف إيهاب جلال المدير الفنى للنادى الإسماعيلى رحلة استكشاف فريق انبى بمشاهدة مبارياته الأخيرة فى الدوري، للوقوف على نقاط القوة والضعف فى صفوف الفريق البترولى بحثاً عن حصد انتصار جديد للدراويش بالمسابقة المحلية.