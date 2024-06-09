شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف روقا يفاضل بين عدة عروض محلية لتحديد مصيره بعد الرحيل عن الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علم محمد أشرف روقا، لاعب وسط فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، أن الموسم الحالي سيكون الأخير له بنادى الزمالك، خاصة أإنه ابتعد عن المشاركة الفترة الأخيرة، وخرج من حسابات البرتغالى جوزيه جوميز، ولم يناقشه أحد فى التجديد.

ويمتلك أشرف روقا عدة عروض من أندية الدورى الممتاز، أبرزها المصرى البورسعيدى والاتحاد السكندرى، ويفاضل أشرف روقا بين العروض التي سيتلقاها الأيام المقبلة لحسم مصيره ووجهته المقبلة.

ويكثف الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، بقيادة البرتغالى جوزيه جوميز، استعداداته لخوض مباراة سيراميكا بالدوري المصري، مستغلا فترة التوقف الدولى بسبب استعدادات المنتخب الوطنى لتتصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم.

ويعكف جهاز الزمالك على دراسة فريق سيراميكا بشكل جيد، للوقوف على مفاتيح لعب المنافس ونقاط الضعف التي سيعمل على استغلالها لضمان مواصلة الزحف نحو قمة الدوري المصري.

ويواجه الزمالك نظيره سيراميكا في السابعة مساء الجمعة المقبلة على ستاد المقاولون العرب بالجبل الاخضر في اللقاء المؤجل من الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري المصري.