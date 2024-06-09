الامارات | الأهلي المصري يحسم أول صفقة في الصيف مقابل 750 ألف يورو

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت وسائل إعلام جزائرية أن حامل لقب دوري أبطال أفريقيا، الأهلي المصري، قرر تفعيل الشرط الجزائي في عقد مدافع قائد نادي اتحاد الجزائر، زين الدين بلعيد، والمقدر بـ750 ألف يورو.

وذكرت صحيفة الخبر الجزائرية: "بلعيد اتفق مع إدارة الأهلي على توقيع عقد يمتد 4 مواسم، مقابل راتب يصل لنصف مليون يورو في الموسم الأول، على أن يرتفع على امتداد بقية سنوات العقد.

وسيكون بلعيد 25 عاماً ثالث جزائري يحمل ألوان الأهلي بعد أمير سعيود، اللاعب الحالي لنادي الرائد السعودي، الذي انضم للفريق الأحمر 2009، وأحمد قندوسي المعار حالياً لفريق سيراميكا كليوباترا المصري.