شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يجهز عمر كمال عبد الواحد لخلافة معلول بفرمان كولر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادى الاهلى، على إشراك لاعبه عمر كمال عبد الواحد فى مركز الظهير الأيسر بديلا للتونسى على معلول الذى تعرض للإصابة بقطع جزئى في وتر أكيليس ويغيب فترة طويلة عن الملاعب.

ويرغب كولر في الاستفادة من قدرات عمر كمال عبد الواحد في إنهاء أزمة الجبهة اليسري التي سوف تعانى بغياب معلول، فى ظل عدم قناعة المدرب السويسري بالصاعد كريم الدبيس.

وجاء قرار كولر في ظل قناعته باستمرار إشراك محمد هانى في الجبهة اليمنى وأكرم توفيق في مركز خط الوسط، وبالتالي عدم وجود فرصة لظهور عمر كمال عبد الواحد فى الجبهة اليمنى، بجانب إجادة الأخير دور الجوكر فى تنفيذ كل المهام التي تطلب منه في مختلف مراكز الملعب.

ويستعد الأهلى لمواجهة فاركو، فى اللقاء المؤجل من الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري المصري والمقرر له مساء الجمعة المقبل من يونيو الجاري.

وخاض الأهلي حتى الآن 15 مباراة في الدوري المصري، بفارق 7 مباريات كاملة عن بيراميدز متصدر المسابقة برصيد (53 نقطة).

ويعود الأهلى للتدريبات بدون 13 لاعباً حيث يتواجد 11 لاعباً مع منتخب مصر الأول لتوقف يونيو وهم: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، محمد عبدالمنعم، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، محمد هاني، أكرم توفيق، مروان عطية، أحمد نبيل كوكا وإمام عاشور وعمر كمال عبد الواحد، ويتواجد الثنائى حمزة علاء وكريم الدبيس مع المنتخب الأولمبى.

ويستعد منتخب مصر لمباراة غينيا بيساو المقرر لها السابعة مساء غد، الاثنين، بالجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.