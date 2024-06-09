شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حسن يتحدث فى مؤتمر صحفي اليوم عن مواجهة غينيا بيساو بتصفيات المونديال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني، برفقة قائد الفراعنة، مؤتمراً صحفياً اليوم، الأحد، للحديث عن مباراة مصر وغينيا بيساو، فى التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

ويستعد منتخب مصر لمباراته المرتقبة أمام غينيا بيساو باستاد "24 سبتمبر"، فى السابعة مساء غد، الاثنين، بتوقيت القاهرة.

ويتصدر منتخب مصر المجموعة الأولى بتصفيات كأس العالم برصيد 9 نقاط، وكان المنتخب الوطني تمكن من تحقيق الفوز في أول جولتين بالتصفيات، على حساب منتخب جيبوتي في الجولة الأولى بستة أهداف دون مقابل، والفوز على سيراليون في الجولة الثانية بهدفين دون مقابل، قبل الفوز على بوركينا فاسو باستاد القاهرة.

بينما يحتل منتخب غينيا بيساو المركز الثانى فى المجموعة برصيد 5 نقاط، حيث حقق منتخب غينيا بيساو الفوز في الجولة الثانية للتصفيات الإفريقية على حساب جيبوتي بنتيجة 1-0 خارج الأرض بينما تعادل في الجولة الأولى مع بوركينا فاسو خارج الأرض أيضًا بهدف لكليهما وتعادل فى الجولة الثالثة على أرضه مع اثيوبيا سلبيا.

ويلعب منتخب مصر في المجموعة الأولى بجوار كل من بوركينا فاسو وسيراليون وجيبوتي وغينيا بيساو وإثيوبيا.