شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة الزمالك تضع سقفًا للرواتب فى العقود الجديدة وترفض المغالاة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقرت إدارة نادى الزمالك، على وضع سقف للعقود الجديدة التي سيتم إبرامهما مع اللاعبين الذين ستنتهى عقودهم بنهاية الموسم الجارى، أو ممن ترغب إدارة الزمالك فى تجديد تعاقدهم ليستمروا مع الفريق لفترة أطول من أجل فرض حالة من الاستقرار بالفريق.

ووضعت إدارة الزمالك سقف العقود الجديدة، بحيث لا يتخطى الـ 12 أو 15 مليون جنيه، مع تقييد جزء من المبلغ ببعض الشروط، مثل البطولات والألقاب، من أجل حث اللاعبين على بذل قصارى جهدهم في الفترة المقبلة.

كما رفضت إدارة الزمالك المغالاة في العروض التي ستقدم سواء للاعبين الذين ستنتهى عقودهم أو الصفقات الجديدة التي سيتم الدخول فى مفاوضات معها لحسمها، وذلك من أجل إنهاء أزمات الملفات المالية فى النادى.