ماركو : مشكلة بيريز نفسية ولا علاقة لها بسيارة ريد بول

ياسر رشاد - القاهرة - أكد هيلموت ماركو مستشار فريق ريد بول بطل العالم لسباقات الفورميلا وان ان المكسيكي سيرجيو بيريز سائق فريق ريد بول الثاني تواجه حاليا مشكلة نفسية في المقام الاول ولا علاقة لها بسيارة الفريق .

وكان سيرجيو بيريز قد خرج من المرحلة الاولى للتجارب التأهيلية لسباق جائزة كندا الكبرى على حلبة مونتريال في انتكاسة متكررة للسائق الذي وقع عقد تجديد تعاقده مع فريق ريد بول لمدة موسمين جديدين قبل اسبوع .

وقال هيلموت ماركو تعليقا على نتيجة التجارب التأهيلية لسباق جائزة كندا : لاشك ان خروج سيرجيز بيريز بشكل مبكر من التجارب التاهيلية يعد خيبة امل كبيرة للسائق فهي تمثل تراجعا كبيرا للسائق وانا اعتبر هذا التراجع جاء لاسباب نفسية و ليس بسبب مشكلة ما في السيارة بدليل ان نفس السيارة مع الهولندي ماكس فيرستابين بطل العالم ويحقق نتائج رائعة .

واضاف هيلموت ماركو : لدينا سباق يوم الاحد واعتقد انه يمكنه العودة الى تحقيق نقاط في السباق النهائي .

اما سيرجيو بيريز نفسه فقال عقب التجارب التأهيلية : انها خيبة امل كبيرة . لقد جولة تعتمد لحد كبير على الاحوال الجوية وحاولنا تصحيح الموقف اكثر من مرة لكن لم نفلح .

واضاف : عانينا خلال التجارب من عدم تكيف الاطارات مع درجة الحرارة وهي كانت المشكلة الاساسية . سنحاول التعامل مع المشكلة خلال السباق النهائي ومحاولة تحقيق نقاط وهو ما نسعى له .