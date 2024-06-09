قبل ملاقاة غينيا بيساو .. ترتيب مجموعة مصر بتصفيات المونديال

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد المنتخب الوطني لملاقاة نظيره غينيا بيساو في تمام السابعة من مساء غد الاثنين بتوقيت القاهرة على ملعب 24 سبتمبر بعاصمة غينيا لحساب الجوله الرابعة من التصفيات الافريقية المؤهله لكأس العالم 2026.

ويأتي المنتخب الوطني في الصدارة بالعلامة الكاملة 9 نقاط بعد خوضه ثلاث لقاءات خلال المجموعة التي يأتي ترتيبها كالتالي..

1- منتخب مصر 9 نقاط

2- غينيا بيساو 5 نقاط

3- بوركينا فاسو 4 نقاط

4- سيراليون 4 نقاط

5- إثيوبيا نقطتان

6- جيبوتي دون نقاط.

وحقق المنتخب الوطني الانتصار على جيبوتي ثم سيراليون واخيرًا بوركينا فاسو ثنائيه لهدف مساء الخميس الماضي.