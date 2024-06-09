غدًا .. منتخب مصر ضيفًا على غينيا بيساو في رابع جولات تصفيات المونديال

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد المنتخب الوطني الأول لكرة القدم بقيادة مديره الفني حسام حسن لخوض رابع جولات التصفيات الافريقية المؤهله لكأس العالم ٢٠٢٦ عندما يحل ضيفاً على نظيره غينيا بيساو مساء غد الاثنين.

ومن المقرر أن تقام المباراة على ملعب 24 سبتمبر بدولة غينيا في تمام السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

ويخوض المنتخب الوطني المواجهه محتلا صدارة ترتيب مجموعته برصيد 9 نقاط بعد الفوز على جيبوتي وسيراليون ثم بوركينا فاسو بينما يخوض منتخب غينيا اللقاء محتلا الترتيب الثاني برصيد خمس نقاط.

ووصلت مساء الامس بعثة منتخب مصر، مدينة بيساو عاصمة غينيا بيساو استعدادا للقاء.