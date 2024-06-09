شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة لتصفية الأجواء بين كولر وأفشة فى الأهلى برعاية سامى قمصان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينوى سامى قمصان المدرب العام للنادى الاهلى ترتيب جلسة لتصفية الأجواء بين السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق ولاعبه محمد مجدى أفشة صانع ألعاب الأهلى، بعد الأزمة التي اندلعت بين الطرفين مؤخراً.

ووقع الأهلى عقوبة مالية على أفشة تُقدر بمليون جنيه تُخصم من مستحقاته بسبب تصريحاته التليفزيونية، كما تم منعه من خوض المران بفرمان من كولر، قبل أن يعود اللاعب للتدريبات الجماعية بعد اعتذاره للجهاز الفني.

ويرغب قمصان فى عقد جلسة بين كولر وأفشة لتصفية الأجواء، فى ظل احتياج المارد الأحمر لجهود اللاعب لضغط المباريات المنتظر خلال الفترة المقبلة.

ويستعد الأهلى لمواجهة فاركو، فى اللقاء المؤجل من الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري المصري والمقرر له مساء الجمعة المقبل.

وخاض الأهلي حتى الآن 15 مباراة فى الدوري المصري، بفارق 7 مباريات كاملة عن بيراميدز متصدر المسابقة برصيد (53 نقطة).