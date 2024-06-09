شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يواجه الاتحاد السكندري فى ثانى جولات نهائي دورى السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى فريق كرة السلة بالنادى الأهلى رجال مع الاتحاد السكندرى ، اليوم الأحد، في ثانى مباريات الدور النهائي من بطولة دورى السلة، والتى يستضيفها استاد القاهرة.

وتقام المباريات بنظام best of 5 حيث يلتقى الفريقان فى 5 مباريات، والفريق الفائز فى 3 مباريات يتوج باللقب.

وفاز الاتحاد السكندري فى أول مباراة على الاتحاد بنتيجة 71/69.



وتقام المباريات أيام 7 و 9 و 11و 13 يونيو على ستاد القاهرة ، بينما تقام مباراة فاصلة يوم 14 حالة تعادل الفريقان في مرات الفوز والخسارة.



ويتكون طاقم التحكيم للمباريات من اللاتيفى مارتنز كولوفيزك، ويعاونه مواطنه جاتس سالين، والبورتريكى روبرتو فاسكوز.



وكان من المقرر اقامة المباريات بصالة حسن مصطفى بأكتوبر، إلا أن اتحاد كرة السلة برئاسة مجدى أبو فريخة قرر نقل مباريات الدور النهائي من بطولة دوري السوبر رجال، بناء على طلب الاتحاد السكندرى، بسبب الأحداث التى شهدتها مباراة الفريقين الموسم الماضى بصالة حسن مصطفى، وهو ما وافق عليه الاهلى واتحاد السلة.