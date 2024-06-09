شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر يختتم استعداداته لمواجهة غينيا بيساو فى تصفيات كأس العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم منتخب مصر الأول بقيادة حسام حسن، اليوم الأحد، تدريباته استعداداً لمواجهة غينيا بيساو فى الجولة الثالثة بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.

وتقام مباراة منتخب مصر أمام غينيا بيساو باستاد "24 سبتمبر" ، فى السابعة مساء غدٍ الاثنين بتوقيت القاهرة.

واستقر حسام حسن على العودة لطريقة 4-3-3 بعد عودة محمد حمدي فى مركز الظهير الأيسر من أجل التأمين الدفاعي في مباراة الغد في ظل الهجوم المتوقع من أصحاب الأرض.

ويتصدر منتخب مصر المجموعة الأولى بتصفيات كأس العالم برصيد 9 نقاط، وكان المنتخب الوطني تمكن من تحقيق الفوز في أول جولتين بالتصفيات، على حساب جيبوتي في الجولة الأولى بستة أهداف دون مقابل، والفوز على سيراليون فى الجولة الثانية بهدفين دون مقابل، قبل الفوز على بوركينا فاسو باستاد القاهرة.

بينما يحتل منتخب غينيا بيساو المركز الثانى فى المجموعة برصيد 5 نقاط، حيث حقق منتخب غينيا بيساو الفوز في الجولة الثانية للتصفيات الأفريقية على حساب جيبوتي بنتيجة 1-0 خارج الأرض بينما تعادل في الجولة الأولى مع بوركينا فاسو خارج الأرض أيضًا بهدف لكليهما وتعادل فى الجولة الثالثة على أرضه مع اثيوبيا سلبيا.

ويلعب منتخب مصر في المجموعة الأولى بجوار كل من بوركينا فاسو وسيراليون وجيبوتي وغينيا بيساو وإثيوبيا.