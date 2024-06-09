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جدول مباريات اليوم الأحد ٩ - ٦- ٢٠٢٤ بتصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم كاملاً

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ياسر رشاد - القاهرة - يشهد اليوم الأحد الموافق 6 يونيو 2024 اقامة عدة مواجهات على صعيد التصفيات الافريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وتأتي جميع مواجهات اليوم بالتصفيات الافريقية على النحو التالي..
ساوتومي وبرينسيب ضد ليبيريا 4 عصرًا 
موريتانيا أمام السنغال  7 مساءً  

جمهورية الكونغو ضد توجو  7 مساءً 
جيبوتي أمام إثيوبيا  7 مساءً 
ناميبيا  في مواجهة تونس 7 مساءً

ومن المقرر ان يخوض المنتخب الوطني رابع جولات التصفيات الافريقيه عندما يحل ضيفا على نظيره غينيا بيساو في تمام السابعه من مساء غد الاثنين بتوقيت القاهرة ويلعب المواجهة محتلا صدارة ترتيب مجموعته برصيد 9 نقاط عقب الفوز على جيبوتي ثم سيراليون وبوركينا فاسو.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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