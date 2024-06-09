شكرا لقرائتكم خبر عن قطر والسعودية استضافتا 4 نسخ.. أين يقام السوبر الأفريقى بين الأهلى والزمالك؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة الصدام النارى الذي سيجمع الأهلي والزمالك فى كأس السوبر الأفريقي رسميًا، للمرة الأولى منذ 30 عامًا، بعد مواجهة سوبر 1994. وتُعد هذه المواجهة فرصة مثالية لعشاق كرة القدم العربية للاستمتاع بمواجهة تاريخية تجمع قطبي الكرة المصرية، وتحديد من سيفرض سيطرته على عرش القارة السمراء.

وحتى الآن، لم يتم حسم موعد مباراة كأس السوبر الأفريقي 2024 بشكل رسمي، أو مكان إقامتها.

وتنص اللوائح على إقامة مباراة السوبر الأفريقي على أرض بطل دوري أبطال أفريقيا، حال لم يتلق الاتحاد الأفريقي لكرة القدم عرضا مناسبا.

يذكر أن النسخة الأخيرة من بطولة كأس السوبر الأفريقي أقيمت في المملكة العربية السعودية.

جدير بالذكر أن بطولة السوبر الأفريقي أُقيمت خارج قارة القارة السمراء في 4 مناسبات من قبل، بواقع 3 مرات على التوالي فى قطر أعوام 2020 و2021 و2022، فضلا عن العام الماضي بالمملكة العربية السعودية.

الاهلى بطل دوري الابطال والزمالك بطل الكونفدرالية

الأهلي توج بدوري أبطال أفريقيا على حساب الترجي بنتيجة (1-0) فى لقاء الإياب، بينما موقعة الذهاب كانت انتهت بالتعادل السلبي دون أهداف.

وكان الزمالك حصل على كأس الكونفدرالية بتفوقه على نهضة بركان المغربي، حيث إن مواجهتي الذهاب والإياب بنتيجة (2-2)، لكن الأبيض فاز بأفضلية تسجيله هدفًا خارج أرضه.

موعد مباراة السوبر الافريقى بين الاهلى والزمالك

وأكد مصدر داخل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" أن موعد مباراة السوبر الأفريقى بين الأهلى والزمالك لم يتحدد بعد، فى الوقت نفسه يشير البعض إلى أن فرصة إقامة المباراة فى التاريخ بين 25 إلى 30 يونيو الجاري ضعيفة، ومن المرجح أن تقام خلال شهر سبتمبر المقبل فى السعودية، على أن يعلن عن الموعد الرسمي فى وقت لاحق.

ألقاب الأهلى والزمالك في السوبر الأفريقى

وسبق وفاز الأهلي فاز بالسوبر الأفريقي فى 8 مناسبات، فى حين توج بها الزمالك في 4 مرات سابقة.

نهائيات أفريقيا بين الأهلى والزمالك

وتواجه الاهلى والزمالك في مناسبة واحدة فقط في السوبر الإفريقي وكانت عام 1994 وحقق الزمالك اللقب وقتها بعد الانتصار بهدف نظيف.

أما فيما يخص المباريات النهائية فستكون هذه هي المرة الثالثة التي يلتقي فيها عملاقي الكرة المصرية.

إذ إنه بعد سوبر 1994 التقى الأهلي والزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا 2020.

وحينها فاز الأهلي باللقب بفضل هدف محمد مجدي "أفشة".