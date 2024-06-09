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هيمنة مصرية على جوائز الاسكواش.. نوران جوهر أفضل لاعبة وعسل أبرز موهبة شابة

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش، نتائج التصويت الخاصه بجوائز موسم  2023-2024، حيث سيطر الفراعنة على مجمل الجوائز.

وجاءت نتائج التصويت كالتالي:

- أفضل لاعب بمنافسات الرجال:

البيروفي دييجو إلياس بعد تتويجه ببطولة العالم

- أفضل لاعبة بمنافسات السيدات:

نوران جوهر بعد تتويجها ببطولة العالم

- أفضل لاعب شاب بفئة الرجال:

مصطفى عسل بعد تتويجه ببطولة بلاك بول والوصول لنهائي بطولة العالم، ويليه أفضل موهبة صاعدة البطل المصري الصاعد محمد زكريا.

- أفضل لاعبة شابة بمنافسات السيدات:

أمينة عرفي وتليها فيروز أبو الخير

- أفضل روح رياضية للرجال:

علي فرج

- أفضل روح رياضية للسيدات:

نور الشربيني
 

- أفضل مباراة للموسم للرجال:

مباراة علي فرج والنيوزيلندي بول كول بنهائي بطولة أوبتاسيا

- أفضل مباراة للموسم للسيدات

مباراة هانيا الحمامي والماليزية سيفا سينجاري سوبرامانيام ببطولة لندن كلاسيك

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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