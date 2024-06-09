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شكرا لقرائتكم خبر عن هيمنة مصرية على جوائز الاسكواش.. نوران جوهر أفضل لاعبة وعسل أبرز موهبة شابة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش، نتائج التصويت الخاصه بجوائز موسم 2023-2024، حيث سيطر الفراعنة على مجمل الجوائز.
وجاءت نتائج التصويت كالتالي:- أفضل لاعب بمنافسات الرجال:
البيروفي دييجو إلياس بعد تتويجه ببطولة العالم- أفضل لاعبة بمنافسات السيدات:
نوران جوهر بعد تتويجها ببطولة العالم- أفضل لاعب شاب بفئة الرجال:
مصطفى عسل بعد تتويجه ببطولة بلاك بول والوصول لنهائي بطولة العالم، ويليه أفضل موهبة صاعدة البطل المصري الصاعد محمد زكريا.- أفضل لاعبة شابة بمنافسات السيدات:
أمينة عرفي وتليها فيروز أبو الخير- أفضل روح رياضية للرجال:
علي فرج- أفضل روح رياضية للسيدات:
نور الشربيني
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