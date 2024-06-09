شكرا لقرائتكم خبر عن رمضان صبحى يخضع لجلسة الاستماع أمام لجنة المنشطات اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع رمضان صبحى لاعب فريق الكرة الأول بنادى بيراميدز، اليوم، الأحد، لجلسة الاستماع أمام لجنة مكافحة المنشطات المصرية، بشأن اتهامه بالتلاعب في إحدى عينات التحاليل الخاصة بـ الكشف عن المنشطات، حيث أخطرت اللجنة اتحاد الكرة ونادى بيراميدز بـ إيقاف اللاعب عن المشاركة مع فريقه أو المنتخب الوطنى لحين الخضوع لجلسة الاستماع التي سيتم بناءً عليها تحديد مدى حقيقة اتهام اللاعب بالتلاعب فى عينية التحاليل.

رمضان صبحى سبق ورد على الخطاب الأول من لجنة المنشطات يوم 9 أبريل الماضي، إلا أن قرار إيقاف اللاعب بشكل مؤقت جاء يوم 26 مايو، وقبل ساعات من إعلان حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر قائمة معسكر الفراعنة استعدادًا لمواجهتى بوركينا فاسو وغينيا بيساو فى الجولتين الثالثة والرابعة للتصفيات الأفريقية المؤهلة لـ كأس العالم.

في سياق متصل، يواصل الجهاز الفني لبيراميدز بقيادة الكرواتى كرونسلاف يورتشيتش استعداداته لمواجهة سموحة الخميس المقبل باستاد الدفاع الجوى، ضمن منافسات الأسبوع الـ 11 من عمر مسابقة الدورى.

ويستغل كرونسلاف فترة التوقف الحالية لتطوير بعض الجوانب الدفاعية والهجومية في صفوف فريقه، للظهور بأفضل شكل ومستوى مع عودة انطلاق المسابقة.