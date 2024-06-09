شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يعرض على أوباما التجديد مقابل 10 ملايين جنيه و5 ملايين بشروط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عرض مسئولو نادى الزمالك على يوسف أوباما، لاعب الفريق الكروى الأول، تجديد تعاقده الذى ينتهى مع القلعة البيضاء بنهاية الموسم الجارى، حيث عُرض على اللاعب تجديد العقد لمدة 3 سنوات مقابل 10 ملايين جنيه متزايدة مع كل سنة، بالإضافة إلى الحصول على 5 مليون جنيه بشروط، حيث تكون متوقفة على تحقيق البطولات والألقاب ونسبة المشاركة وبعض الشروط التي يجب تحقيقها حتى يتم منحه الـ 5 ملايين جنيه.

وطلب يوسف أوباما من مجلس الزمالك زيادة قيمة العقد الجديد ليصبح 15 مليون جنيه، بغض النظر عن الامتيازات الأخرى التي سيحصل عليها حال تحقيق بطولة أو التتويج بلقب، لتتوقف مفاوضات الطرفين لحين الوصول لاتفاق بينهما لحسم الملف في الأيام المقبلة.

يوسف أوباما لعب 237 مباراة مع الفريق الأول لنادى الزمالك وسجل 44 هدفا وصنع 27.

فاز أوباما مع الزمالك بـ 14 بطولة هي ثلاثة القاب للدوري المصري و 5 بطولات لكأس مصر وبطولتين الكونفدرالية وبطولتين للسوبر المصري وبطولة للسوبر الافريقى وبطولة للسوبر السعودى.

وكان أوباما لاعبا أساسيا فى تشكيلة الزمالك، ورغم غيابه فى أكثر من مباراة لظروف مختلفة أبرزها نهائى القرن أمام الأهلى، بسبب إصابته بفيروس كورونا، إلا أن صانع الألعاب كان عنصرا أساسيا في خطط باتريس كارتيرون، ثم جايمى باتشيكو، ثم فيريرا بعد العودة لتدريب الفريق الأبيض قبل أن يرحل على سبيل الإعارة لصفوف الحزم السعودى قبل أن يعود مجدداً لصفوف القلعة البيضاء حالياً.