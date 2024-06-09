منتخب السعودية الأولمبي يواجه فرنسا.. اليوم

ياسر رشاد - القاهرة - يخوض منتخب السعودية الأولمبي مواجهة قوية مساء اليوم الأحد أمام نظيره منتخب فرنسا ضمن منافسات دور المجموعات بدورة تولون الودية والمقامة حاليا في فرنسا، ضمن تحضيرات الديوك للمنافسة في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

موعد مباراة السعودية وفرنسا

وتنطلق مباراة منتخب السعودية الأولمبي أمام نظيره منتخب فرنسا في تمام الساعة السادسة مساء اليوم الأحد بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة السابعة مساء بتوقيت أبو ظبي.

مجموعة منتخب السعودية بدورة تولون

ويخوض منتخب السعودية الأولمبي منافاست دورة تولون ضمن المجموعة الأولى والتي تضم منتخبات، فرنسا مستضيف البطولة وكوريا الجنوبية والمكسيك وساحل العاج.

ترتيب مجموعة منتخب السعودية بدورة تولون

ويسعى كلا المنتخبين إلى تحقيق الفوز في مباراة اليوم من أجل المنافسة على صدارة المجموعة مع منتخب كوت ديفوار صاحب المركز الأول برصيد 6 نقاط بعد الفوز في أول مبارتين، بينما خاض كل من السعودية وفرنسا مباراة واحده حققا فيها الفوز ويمتلك كل منها 3 نقاط في رصيده.