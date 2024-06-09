وزير الرياضة يهنئ أبطال الإسكواش المصري بالسيطرة على بطولة بريطانيا المفتوحة

ياسر رشاد - القاهرة - تقدم الدكتور أشرف صبحي، بالتهنئة القلبية إلى الاتحاد المصري للإسكواش، بعد وصول مصطفي عسل وعلي فرج إلي نهائي بطولة بريطانيا المفتوحة، وكذلك وصول نوران جوهر ونور الشربيني إلي نهائي ذات البطولة سيدات.



وأشاد الدكتور أشرف صبحي، بنتائج أبطال مصر فى الإسكواش المتوالية تباعًا، مؤكدًا استمرار تقديم الدعم والرعاية الكاملة لكافة أبطالنا فى مختلف اللعبات، وخاصًة فى الإسكواش للحفاظ على السيادة والصدارة المصرية العالمية في الإسكواش فى ظل انضمامها للألعاب الأولمبية.

وحقق لاعبو منتخب مصر للاسكواش انجاز جديدا في بطولة بريطانيا المفتوحة للاسكواش بعد ضمان لقب منافسات الرجال والسيدات حيث تأهل الثنائي علي فرج ومصطفى عسل إلى نهائي منافسات الرجل بينما تأهل الثنائي نوران جوهر ونور الشربيني لنهائي منافسات السيدات.