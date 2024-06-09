الرئيس الإقليمي للأولمبياد الخاص الدولي يدعوا لزيادة عدد الالعاب والمسابقات والاهتمام بصحة اللاعبين

ياسر رشاد - القاهرة - طالب المهندس ايمن عبد الوهاب الرئيس الإقليمي للأولمبياد الخاص الدولي عقب تتويجه عدد من اللاعبين واللاعبات الفائزين في دورة الألعاب الوطنية الإماراتية المقامة حاليا بالعاصمة الاماراتية ابوظبي مختلف برامج منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا بزيادة الاهتمام بالألعاب والمسابقات الخاص باللاعبين وزيادة عدد الرياضات التي يمارسونها.

وأشار الى أن الألعاب والمسابقات والمنافسات الرياضية في الأولمبياد الخاص هي الرئة التي يتنفس منها لاعبو الاولمبياد الخاص وأيضاً البوابة السحرية التي غيرت حتى الآن حياة ما يقرب من 6 مليون لاعب ولاعبة من بين 250 مليون شخص من ذوي الإعاقة الفكرية حول العالم، حيث نجح الاولمبياد الخاص من خلال الرياضة في إذابة كثير من الجليد في مجتمعاتنا .. وحدث بالفعل الكثير من الدمج وتقبل الآخر .. وذلك بعد قرون من الإهمال والتهميش.

مضيفا بان أهم ما يميز الاولمبياد الخاص وجود أنشطة تقام بشكل يومي سواء ما يحصل عليه اللاعبين من حصص تدريبية إلزامية أسبوعيا، تختتم بألعاب ومسابقات متنوعة على مستوى كل منطقة أو إمارة أو محافظة إلى أن تصل الى الألعاب الوطنية والتي تقام على مستوى الدولة .. ومنها الى الألعاب الاقليمية ثم العالمية، وقد شهدت وطنية أبوظبي المنافسة في 6 رياضات هي، الريشة الطائرة، وكرة السلة، والبولينج، وكرة القدم، والرياضات الإلكترونية، والقوة البدنية.

كما طالب بضرورة الاهتمام بصحة اللاعبين وذلك خلال الجولة التي قام بها متفقدا الكشوفات الصحية التي صاحبت اقامة الالعاب الوطنية مؤكدا بأن ممارسة اللاعبين للمنافسات الرياضية وهو في كاملة لياقته البدنية والصحية سوف ينعكس بما لا يدع مجالا للشك على أداء اللاعب وتمكنه من اخراج افضل ما بداخله من طاقات رياضية .

و شارك في حضور الالعاب الوطنية الإماراتية وفدا من الرئاسة الاقليمية ضم د. عماد محي الدين رئيس قطاع الرياضة والتدريب ، د. شريف الفولى رئيس قطاع الالعاب والمسابقات ، ليلة الشناوي مدير البرامج الصحية ، وحصة الزرعوني مدير الاتصالات وتطوير الشراكة ، ودكتور مصطفى شوقي المندوب الفني لتكنولوجيا المعلومات للأولمبياد الخاص لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ، و دكتور عمر محمد، ومحمد سرور من الاولمبياد الخاص المصري .