الشباب والرياضة تنفذ فعاليات برنامج "ريحانة" بمحافظة شمال سيناء

ياسر رشاد - القاهرة - نفذت وزارة الشباب والرياضة بعض فعاليات البرنامج القيادي لتمكين وزيادة وعي الفتيات تحت شعار "ريحانه "، حيث استقبلت وحدة ريحانة بمركز شباب ٦ أكتوبر بمحافظة شمال سيناء سفيرات ريحانه والميسرات والمتدربات على البرنامج في مراحل التدريب السابقة، وذلك لبدء التحضير ووضع خطة مميزة وفعاله ومتنوعه تتضمن مجموعه من الأنشطة والفاعليات المختلفة الخاصه بالبرنامج لتنفيذها من خلال الوحدة اثناء الصيف الحالى.



ويأتي هذا اللقاء لتحقيق الهدف الخاص بالبرنامج، وهو السعي لتكمين الفتيات ودعمهنّ لتحقيق طموحاتهنّ وإطلاق قدراتهن وعلي درايه بأهمية دورههن في المشاركة الإجتماعية وبناء المجتمع.

كما يستهدف البرنامج إعلاء قيمة القيادة النسوية في بناء المجتمع، وتوعية الفتيات بكل حقوقها سواءً في التعليم أو الرعاية الصحية والاجتماعية والحقوق القانونية، فضلاً عن التعرف على عدد من نماذج المرأة الناجحة في المجالات المختلفة.