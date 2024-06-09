انطلاق كأس مصر للدراجون بوت و التجديف وقوفا

ياسر رشاد - القاهرة - انطلقت اليوم الأحد، منافسات بطولة كأس مصر للدراجون بوت، والتجديف وقوفا ، بمجرى نهر النيل بالزمالك.

تأتي هذه البطولات ضمن خطة النشاط الرياضي المحلي للإتحاد المصري للكانوي والكياك والتي تهدف إلى نشر اللعبة وزيادة عدد الممارسين بما يصب في مصلحة منتخب مصر للمنافسة في كافة المحافل القارية والعالمية.

و تقام منافسات بطولة الجمهورية للكانوى بولو بنادي سيتي كلوب العبور، غدا الاثنين.

وأعلن اتحاد الكانوي والكياك برئاسة اللواء ايمن شويته أنه نظرا لظروف امتحانات الثانويه العامه و طلب العديد من الانديه اثناء الاجتماع الفني امس إقامة بطولة الكانوي بولوا علي يوم واحد فقد وافقت اللجنه المنظمه و مجلس ادارة الاتحاد علي ان يكون اليوم سباقات الدراجون بوت و التجديف وقوفا ( sup)

و تكون سباقات الكانوي بولو بنادي سيتي كلوب العبور غدا الاثنين ١٠ يونيو ٢٠٢٤ فقط مع بدء المباريات الساعه الثامنه صباح غد الأثنين.