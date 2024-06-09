وزارة الرياضة تُعلن أرقام وإحصائيات دور ١٦ بدوري مراكز الشباب

ياسر رشاد - القاهرة - تحت رعاية السيد الرئيس..

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، عدد من الأرقام والاحصائيات الخاصة بدور الثمانية من نهائيات دوري مراكز الشباب توتال انرجيز في نسخته العاشرة تحت رعاية فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي.



أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة علي الدور الهام للدوري في اكتشاف الموهوبين في لعبة كرة القدم ونشر ثقافة الممارسة الرياضية والمشاركة الفعالة للشباب وجذبهم للمشاركة في أنشطته المتنوعة فضلًا عن دعم الأندية والمنتخبات الوطنية بانتقاء اللاعبين المتميزين من الشباب وإتاحة الفرصة للمواهب المتميزة.

الوادي الجديد مع الغربية والقليوبية مع السويس وقنا مع بني سويف والشرقية مع الإسماعيلية



حيث استضافت مباريات دور ١٦ من الدوري مركز التنمية الشبابية بالجزيرة بمحافظة القاهرة، ونادي المنيا الجديدة بمحافظة المنيا.



وأقيمت (٨) مبارايات، حيث أنتهت (٥) مباريات بفوز أحد الفريقين خلال وقت المباراة الأصلي، وانتهاء (٣) مباريات بضربات الجزاء الترجيحية، وأصدر الحكام خلالها (٤١) بطاقة صفراء و(٥) بطاقة حمراء فقط للاعبين والأجهزة الفتية والإدارية.



وحققت (٤) منتخبات شباك نظيفة خلال مبارياتهم وهم: قنا، بني سويف، كفر الشيخ، والوادي الجديد مسجلًة (٤٢) هدف منهم (٢٩) في دور ٣٢ و(١٣) هدف في دور ١٦، وجاء فوز منتخب الإسماعيلية علي منتخب الفيوم بسداسية مقابل هدف واحد كأعلي نتيجة.



وحول أفضل هدف في نهائيات دوري مراكز الشباب توتال انرجيز حتي الآن، اجتمعت اللجنة الفنية برئاسة الكابتن أحمد شوبير والكابتن سامي الشيشيني والكابتن هشام حنفي والكابتن وليد صلاح الدين، وجميعهم أشادوا بالهدف الثالث للاعب منتخب القليوبية "عبد الله عبد الفتاح" في شباك منتخب القاهرة، وحصد أسرع هدف بالبطولة هدف اللاعب محمد صبحي عابدين من منتخب سوهاج وجاء في الثانية (٢٠) من وقت الشوط الأول بالمباراة أثناء مواجهة منتخب المنوفية.



كما جاء قائمة هدافي البطولة بعد إنتهاء دور ١٦، محمد رضا عبد المنعم لاعب القليوبية برصيد ٤ أهداف، يليه أحمد محمد مصطفى لاعب الشرقية بثلاثة أهداف، وأحمد محمود أحمد لاعب الإسماعيلية بهدفين، بالإضافة إلي تسجيل (٣٣) لاعب.



وبحسب الجدول المعلن، أسفرت مواجهات دور ١٦ من دوري مراكز الشباب عن: الوادي الجديد مع الغربية، القليوبية مع السويس، قنا مع بني سويف، والشرقية مع الإسماعيلية.