شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يرحب برحيل طاهر محمد طاهر عن الأهلى فى الصيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحب السويسري مارسيل كولر ، المدير الفني للنادى الاهلى، برحيل لاعبه طاهر محمد طاهر جناح الفريق فى فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. وعقد مسئولو النادي الأهلي جلسة خاصة خلال الأيام الماضية مع كولر عقب عودته من سويسرا، حيث قضى إجازته هناك خلال توقف الدوري، لمعرفة رأيه فى بعض الأمور الفنية التي تخص الفريق، وفى مقدمتها مصير بعض اللاعبين وأبرزهم طاهر محمد طاهر جناح الفريق.

ورحب كولر برحيل طاهر محمد طاهر فى ظل خروجه من الحسابات الفنية للمدرب السويسري طوال الفترة الماضية.

ويرغب مسئولو الأهلى فى الاستفادة من طاهر محمد طاهر فى الصفقات التبادلية التى ينوى المارد الأحمر إبرامها خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويستعد الأهلى لمواجهة فاركو في السابعة مساء الجمعة المقبل باستاد برج العرب بالإسكندرية، في اللقاء المؤجل من الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري المصري.

وتعد مباراة الأهلى وفاركو مهمة فى رحلة المارد الأحمر لتصحيح مساره بجدول الدوري عن طريق الفوز بكل مبارياته للصعود لقمة المسابقة للحفاظ على اللقب المحلى بعد التتويج الأفريقى.