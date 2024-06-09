شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يبدأ طرح استمارات اختبارات قطاع الناشئين.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت إدارة قطاع الناشئين بالنادي المصري بدء طرح استمارات اختبارات قطاعي الناشئين والبراعم اعتبارًا من اليوم، الأحد، بملعب الهدف بالمدينة الرياضية.

وسيتم طرح الاستمارات على فترتين، الفترة الصباحية وتبدأ من العاشرة صباحًا وحتى الثانية ظهرًا، والفترة المسائية وتبدأ من الرابعة عصرًا وحتى السابعة والنصف مساءً.

بينما تبدأ الاختبارات التي يشرف عليها عباس نور الدين المدير الفني لقطاع الناشئين في الأول من يوليو المقبل على ملعب السيد متولي بجوار جمعية كفالة اليتيم من الساعة الرابعة والنصف عصرا وحتى الساعة السابعة والنصف مساء.

ومن المقرر أن تكون اختبارات المراحل العمرية من 2005 وحتى 2011 مفتوحة للناشئين والبراعم من جميع المحافظات.

بينما ستقتصر اختبارات المراحل العمرية من 2012 وحتى 2016 على البراعم من أبناء بورسعيد فقط، وتبلغ قيمة الاستمارة 50 جنيهًا، يشترط لخوض الاختبارات تقدم اللاعب بتقرير طبي معتمد يثبت صحة وسلامة اللاعب.