شكرا لقرائتكم خبر عن عاصم السعدنى يعتذر عن رئاسة مسابقات محترفي اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن عاصم السعدنى عدم الاستمرار فى رئاسة مسابقات المحترفين باتحاد كرة اليد فى الموسم المحلى المقبل 2024 / 2025، نظرا لتواجده فى الصين حتى نهاية العام، للإشراف على تنظيم كأس العالم للناشئات أغسطس المقبل.

وأعلنت لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد برئاسة سعيد عبد المنعم لوحة شرف أبطال الموسم المحلى 2023 / 2024 على صعيد المحترفين وجميع الأعمار السنية فى الموسم، الذى اختتم أمس بتتويج سبورتنج بلقب كأس مصر للرجال على حساب الزمالك.

وتوج فريق رجال كرة اليد بنادى سبورتنج بلقب كأس مصر للمرة الثانية فى تاريخه بالفوز على نظيره الزمالك بنتيجة 27/25 فى نهائى كأس مصر للموسم المحلى 2023/2024.

تأهل الزمالك إلى النهائى بالفوز على البنك الأهلى بنتيجة 28/20 ، بينما تأهل سبورتنج بالفوز على سموحة30/27 .

ونجح فريق رجال كرة اليد بالنادى الأهلى فى الاحتفاظ بلقب دورى محترفى اليد هذا الموسم والوصول إلى اللقب الخامس والعشرين فى تاريخه بعد الفوز على الزمالك بنتيجة 27/21 فى نسخة 2023/224.

وشهد أول لقاء فى بلاى أوف النهائى للموسم الحالى فوز الأهلى بنتيجة 26/25 قبل أن ينجح الزمالك فى تحقيق الفوز باللقاء الثانى بنتيجة 29/25 ليتم اللجوء لمباراة فاصلة.