عن لقب نادي القرن وصفقة إمام عاشور.. مواجهة نارية بين ميدو وعدلي القيعي

الشارقة - اميمة ياسر -

حلّ عدلي القيعي، رئيس شركة الكرة بالنادي الأهلي، وأحمد حسام ميدو، نجم الزمالك السابق، ضيوفا في برنامج "فايق"، مع الإعلامي إبراهيم فايق والمذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء أمس السبت.

ودخل القيعي وميدو في صدام قوي خلال الحلقة، بسبب العديد من المحاور التاريخية التي تخص القطبين الأهلي والزمالك، والقضايا الشائكة التي لها جدال مثل لقب نادي القرن، وأيضا التعرض للظلم، في القرارات سواء من الحكام أو اتحاد الكرة.

لقب القرن

وقال ميدو خلاال البرنامج: "الزمالك اتظلم في ملف نادي القرن واللوائح اتفصلت على مقاس الأهلي، ورئيس الكاف وقتها عيسى حياتو خرج من الاتحاد الأفريقي بتهم قضايا فساد.

وأضاف: "أنا لو مكان مسؤولي الزمالك حاليا استغل النقطة دي لأخذ حق الزمالك في اللقب لأنه الأهلي استفاد منه تسويقيا ورئيس الكاف متهم بالفساد".

ورد القيعي: "الأهلي لم يتم مجاملته بلقب نادي القرن، وكان عن جدارة واستحقاق، خاصة وأنه كان يشارك في بعض الأوقات في بطولة كأس الكؤوس الأفريقية، على حساب دوري الأبطال، من أجل الاحتفاظ باللقب نهائيا.

تصريح تاريخي

وفي تصريح تاريخي، قال المهندس عدلي القيعي: "الأهلي طول عمرة مظلوم من التحكيم تاريخيًا".

ورد أحمد حسام ميدو: "في أخطاء تحكيمية حصلت ضد الزمالك وكان في أوقات الزمالك معندوش آلة إعلامية، ودخول وكالة الأهرام للإعلان غير المشهد وكان في تضارب في المصالح وقت ما حسن حمدي أصبح رئيسها، ومفيش أي عدل، ورغم ذلك الزمالك حصل على 14 بطولة في بداية الألفينات، ومع وجود حسن حمدي في وكالة الأهرام كان الأهلي بياخد فلوس أكثر من كل الأندية".

صفقة إمام عاشور

وعن صفقة انضمام إمام عاشور لـ الأهلي، علق ميدو بالقول: "عمري ما تخيلت أن الأهلي يوصل بيه أن لاعب تجاوز في حقه يديله الشرف أنه يلبس تيشرته بعد انضمام امام عاشور".

ورد المهندس عدلي القيعي قائلا: "اللاعب يحاسب بمجرد دخوله النادي وأحاسبه على القيم بتاعتنا إحنا بقى".