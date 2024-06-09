صدمة في منتخب السعودية قبل مواجهة الأردن بتصفيات المونديال

ياسر رشاد - القاهرة - تلقت جماهير المنتخب السعودي الأول لكرة القدم صدمة، خلال استعدادت المنتخب لمواجهة نظيره الأردني، بعد غد الثلاثاء في التصفيات الآسيوية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.

ويلتقي منتخب السعودية الأول لكرة القدم مع نظيره منتخب الأردن بعد غد الثلاثاء على ملعب الأول بارك، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من تصفيات آسيا الأولية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وكشفت صحيفة الرياضية السعودية عن غياب لاعب المنتخب السعودي مختار علي عن تدريبات الأخضر بعد إصابته بنزلة معوية واقتراب غيابه عن اللقاء المرتقب أمام المنتخب الأردني.

منتخب السعودية يتأهل للمرحلة النهائية بتصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم

وتعد المواجهة تحصيل حاصل بالنسبة للمنتخب السعودي والذي ضمن تأهله إلى الدور الحاسم من التصفيات، دون النظر إلى نتيجة المباراة الأخيرة مع منتخب الأردن، رغم دخول الأخضر مباراة الثلاثاء بمعنويات مرتفعة بعدما حقق فوز كبيرا على منتخب باكستان بثلاثية نظيفة في اللقاء الذي أقيم على ملعب "جناح" بالعاصمة الباكستانية إسلام آباد، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدور الثاني من التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.

موعد مباراة السعودية والأردن بتصفيات كأس العالم

ومن المقرر أن تنطلق مباراة السعودية ضد الأردن مساء الثلاثاء المقبل على ملعب الأول بارك، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة العاشرة مساء بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة السعودية والأردن

وتذاع مباراة السعودية و الأردن حصريا عبر شبكة قنوات SSC و شبكة قنوات الكأس القطرية صاحبا حقوق بث المباريات حصريا.