راسل: تفوق هاميلتون في التجارب الحرة افادني كثيرا

ياسر رشاد - القاهرة - أكد سائق فريق مرسيدس لسباقات الفورميلا وان جورج راسل ان تفوق زميله في الفريق البريطاني لويس هاميلتون خلال التجارب الحرة لسباق جائزة كندا الكبرى على حلبة مونتريال يوم الجمعة أفاده كثيرا خلال التجارب التأهيلية ليحرز المركز الأول قبل السباق الرسمي الذي سيقام مساء الاحد .

وكان البريطاني جورج راسل قد نجح في الفوز بالمركز الأول في التجارب التأهيلية مساء السبت متقدما على بطل العالم الهولندي ماكس فيرستابين حيث حقق نفس الرقم في المرحلة الثالثة من التجارب الا ان لوائح FIA ( الأتحاد الدولي لسباقات الفورميلا وان ) منحت المركز الأول لجورج راسل بعدما حقق الزمن الخاص به اولا قبل ماكس فيرستابين بينما احتل لويس هاميلتون المركز السابع في التجارب التأهيلية بعدما تفوق بشكل واضح في التجارب على الثنائي راسل و فيرستابين .

وعقب فوزه بالمركز الأول في التجارب التأهيلية قال جورج راسل : اعتقد أنني قدمت تحارب مثالية و استخدمت بشكل واضح كل المعلومات حول أداء هاميلتون خلال التجارب الحرة والتي قام بادائها بشكل رائع وبالفعل استفدت للغاية منها حيث فهمت ما قام به بشكل مختلف لكي يتقدم بهذا الشكل الواضح .

وأضاف جورج راسل : اعتقد ان ما حققناه كنتائج يعود إلى الجهد الكبير الذي نبذله في الفريق كما أن السيارة تبدو في حالة رائعة خلال هذا الاسبوع .

يذكر ان فريق مرسيدس حقق المركز الأول في التجارب التأهيلية لسباق جائزة كندا الكبرى وهي المرة الأولى لفريق مرسيدس منذ سباق المجر الموسم الماضي ويعد تتويجا لتطوير أداء سيارة الفريق بتعديل جناح السيارة لتكون اكثر توازنا في الملفات السريعة داخل حلبة السباق .