كولر يحسم مصير ديانج من الرحيل عن الاهلي

حسم السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الاهلي موقفه من رحيل الدولي المالي أليو ديانج، لاعب الفريق الأول لكرة القدم.

وكان ديانج قد عاد من مدة غياب طويلة، حيث شارك في نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الترجي التونسي والذي حسمه المارد الأحمر لصالحه.

وأبلغ كولر إدارة النادي الاهلي بالموافقة المبدئية على رحيل ديانج حال تلقيه عرضًا مناسبًا، وذلك لامتلاكه عدد كبير من اللاعبين المميزين في مركز وسط الملعب.

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ويضم النادي الاهلي في وسط الملعب كل من إمام عاشور ومروان عطية، وعمرو السولية وأكرم توفيق، وأحمد نبيل كوكا بخلاف المالي أليو ديانج.

ويواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي أداء تدريباته؛ استعدادًا لمواجهة نظيره فاركو يوم 14 يونيو الجاري، ضمن مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويحتل المارد الأحمر المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 33 نقطة، حصدها الفريق الأحمر من 15 مباراة.