حقيقة عودة محمد شريف لـ الاهلي

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن حقيقة عودة محمد شريف إلى النادي الاهلي في الميركاتو الصيفي القادم، وإنهاء مشواره بنادي الخليج السعودي.

وقال شوبير في تصريحات إذاعية: “السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي ينتظر موقف محمد شريف مع نادي الخليج هل سيستمر في السعودية أم لا؟”.

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وأضاف: “مسئولو الاهلي لم يغلقوا الباب في وجه محمد شريف، وهناك ترقب لموقفه مع نادي الخليج السعودي”.

ويواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي أداء تدريباته؛ استعدادًا لمواجهة نظيره فاركو يوم 14 يونيو الجاري، ضمن مباريات الدوري المصري الممتاز.

ويحتل النادي الاهلي المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 33 نقطة، حصدها الفريق الأحمر من 15 مباراة.

وتشهد الفترة الحالية توقف لمباريات الدوري المصري الممتاز، وذلك بسبب مشاركة منتخب مصر في تصفيات كأس العالم، حيث يستعد لمواجهة نظيره غينيا بيساو غدًا الاثنين، ضمن مباريات الجولة الرابعة.