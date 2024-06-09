تغييرات مفاجئة في تشكيل مصر لمباراة غينيا بيساو بتصفيات كأس العالم

استقر حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر الأول على إجراء عدة تغييرات في تشكيل منتخب مصر المتوقع لمباراة غينيا بيساو، ضمن مباريات الجولة الرابعة من تصفيات كأس العالم.

ويلتقي منتخب مصر نظيره غينيا بيساو غدًا الاثنين خارج الديار، ضمن مباريات الجولة الرابعة من تصفيات كأس العالم.

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وحقق منتخب مصر الفوز في الجولة الماضية على حساب منتخب بوركينا فاسو بهدفين لهدف، ضمن مباريات الجولة الثالثة.

وحسب الإعلامي أحمد شوبير فإن حسام حسن استقر على العودة لطريقة لعبه المعتادة 4-3-3 في مباراة الغد أمام غينيا بيساو.

وقال شوبير في تصريحات إذاعية: “حسام حسن سيجري بعض التغييرات على تشكيل منتخب مصر في مباراة غينيا بيساو غدًا، وذلك بالدفع بمحمد حمدي في مركز الظهير الأيسر؛ خاصة بعد رفع الإيقاف عنه في مباراة بوركينا فاسو الماضية.

واختتم: “تشكيل منتخب مصر المتوقع لمباراة غينيا بيساو لن يخرج عن محمد الشناوي في حراسة المرمى، ومحمد هاني ورامي ربيعة وعبد المنعم ومحمد حمدي، ومروان عطية وحمدي فتحي وإمام عاشور، ومحمد صلاح ومصطفى محمد وتريزيجيه.