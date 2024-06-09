مستجدات مفاوضات الاهلي لضم الثلاثي الأجنبي

كشف الإعلامي أحمد شوبير مستجدات مفاوضات النادي الاهلي لضم الثلاثي الأجنبي يحيى عطية الله ويوسف أيمن وزين الدين بلعيد خلال الميركاتو الصيفي القادم.

وقال شوبير في تصريحات إذاعية: “الاهلي حسم أولى صفقاته الصيفية بضم زين الدين بلعيد، ولكن بخصوص يحيى عطية الله فالأمور لم تحسم بانتظار حل خلاف الوكلاء، وبالنسبة ليوسف أيمن فالصفقة لم تحسم بعد”.

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من جانبه قرر السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأحمر منح لاعبي الفريق الأول راحة من التدريبات غدًا الاثنين في إطار الاستعداد لخوض مباراة فاركو، ضمن مباريات الدوري المصري الممتاز.

ويحتل النادي الاهلي المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 33 نقطة، حصدها الفريق الأول من 15 مباراة.

وتشهد الفترة الحالية توقف لمباريات الدوري المصري الممتاز، وذلك في ظل مشاركة المنتخب المصري في تصفيات كأس العالم.

ويستعد المنتخب الوطني لمواجهة نظيره غينيا بيساو غدًا الاثنين، ضمن مباريات الجولة الرابعة من تصفيات كأس العالم.