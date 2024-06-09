قناة مجانية تنقل مباراة مصر وغينيا بيساو

يختتم المنتخب المصري استعداداته اليوم قبل مواجهة غينيا بيساو غدًا الاثنين، ضمن مباريات الجولة الرابعة من تصفيات إفريقيا المؤهلة لنهائيات كأس العالم.

وحقق منتخب مصر الفوز في الجولة الماضية على حساب منتخب بوركينا فاسو بهدفين لهدف، ضمن مباريات الجولة الثالثة.

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وتنقل قناة أون تايم سبورتس المصرية المفتوحة على النايل سات مباراة مصر ضد غينيا بيساو، ضمن مباريات الجولة الرابعة من تصفيات كأس العالم، والتي تلعب خارج الديار.

ويحتل منتخب مصر صدارة مجموعته بتصفيات كأس العالم برصيد تسع نقاط، حصدها الفراعنة من الفوز في ثلاث مباريات متتالية، فيما يأتي منتخب غينيا بيساو في وصافة المجموعة برصيد خمس نقاط من الفوز في مباراة والتعادل في مبارتين.

ويطمح لاعبو منتخب مصر في تحقيق الفوز بمباراة الغد؛ وذلك من أجل تسهيل مهمة الفريق الوطني في حسم التأهل لنهائيات كأس العالم القادم 2026.

وكانت آخر مرة تأهلت فيها مصر لنهائيات كأس العالم تعود إلى 2018 والتي لعبت بروسيا، وشهدت خروج مصر من الدور الأول.