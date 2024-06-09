تطورات جديدة في أزمة رمضان صبحي مع المنشطات

يستعد رمضان صبحي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز للخضوع اليوم إلى جلسة تحقيق مع اللجنة المصرية لمكافحة المنشطات، وذلك بعد قرار إيقافه لاتهامه بالتلاعب في إحدى عينات التحاليل الخاصة به.

وكانت لجنة مكافحة المنشطات قد أخطرت رمضان صحبي وناديه واتحاد الكرة بقرار إيقاف اللاعب وحرمانه من المشاركة مع فريقه أو منتخب مصر لحين الخضوع لجلسة تحقيق، والتي سيجري من خلالها التحقيق في مدى اتهام اللاعب من التلاعب في إحدى العينات من عدمه.

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ويستعد رمضان صبحي واللجنة الطبية في نادي بيراميدز لتقديم ملف كامل اليوم في جلسة التحقيق التي ستعقد معه بلجنة مكافحة المنشطات؛ وذلك لتبرئته وتأكيد أن ما حدث خطأ غير مقصود”.

يذكر أنه في حالة تمت تبرأة رمضان صبحي سيعود لخوض المباريات مع فريق بيراميدز ومنتخب مصر خلال الفترة القادمة.

وكان حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر الأول كان قد استدعى رمضان صبحي لقائمة منتخب مصر الأول لخوض مبارتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو بتصفيات كأس العالم، إلا أنه استبعده مرة أخرى بعد إيقافه من قبل لجنة مكافحة المنشطات.